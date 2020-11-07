Sergen Yalçın savunmada yapılan yanlışlara dikkat çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bireysel hatalardan dolayı maçın kaybedildiğini söyledi. Yalçın, "Welinton bu takımda oynamaz diyorlar, Welinton sakatlandıktan sonra gördük. O yüzden fazla konuşmamak lazım. Welinton'un oyundan çıkması maalesef yediğimiz gollerde inanılmaz hatalar yapmamıza neden oldu. Vida ve Montero, Ersin'le beraber inanılmaz hatalar yaptılar. Kırmızı kart şüpheliydi" yorumunu yaptı.

BU İSTEKSİZLİĞİ ANLAYAMADIK!

Sergen Yalçın şöyle bitirdi: Kalemize gelen ilk top gol oldu. Üç kere geliyor ikisi gol oluyor, ilk gelen gol oluyor. 10 kişiyken 1-1 yapıyoruz, saçma sapan şekilde 2-1 oluyor, önüne geçemiyoruz. Bireysel hatalara çözüm bulamayız. Montero adamı kaçırıyor. Ersin çıkıyor, alamıyor. Diğeri adamı tutamıyor. Bunun bir çözüm yok. Takımın isteksizliğini anlayamadık. Kötü oynadık. Nerede geçen haftaki takım, nerede bu takım. 5 gün arayla oynadık, bu tempo herhalde ağır geldi.

DE SOUZA: BEŞİKTAŞ'A HER ŞEYİMLE AİTİM

Beşiktaş'ta Josef De Souza, Denizli deplasmanında direkt kırmızı görünce 2 maç ceza almıştı. Malatya karşılaşmasında olmayan Brezilyalı yıldızın cezası 1 maça düşünce kadroda yer aldı. Konuya değinen Josef, "Beşiktaş avukatlarına ve federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Kadroda olmadığımda Beşiktaş taraftarıyım. Oynarsam savaşırım. Her şeyimle Beşiktaş'a aitim" dedi.

OĞUZHAN: AYAĞA KALKMALIYIZ

Takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, kendilerine yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galibiyet için gelmiştik ancak olmadı. Biz Beşiktaş'ız. Çabuk toparlanmalıyız. Milli aradan sonra daha sıkı çalışmalıyız. Sırasıyla büyük maçlar oynayacağız. Takım olarak ayağa kalkacağız" şeklinde konuştu.