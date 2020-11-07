Ersin Destanoğlu yaktı

Genç kaleci gereksiz bir kırmızı kartla takımı eksik bıraktı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:40Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Loris Karius gittiğinen beri Beşiktaş'ın kalesini devralan genç Ersin Destanoğlu, dün yaptığı büyük hata ile yenilgide başrol oynayanlardan biri oldu. Siyah-beyazlı file bekçisi, 55. dakikada ceza alanı dışında Muhammet Demir'e taban girip rakibinin dizine tekme attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu da hiç tereddüt etmeden 19 yaşındaki kaleciye kırmızı kartı çıkardı. Kırmızı kart takımın motivasyonunu çok düşürdü. Bu olay sonrası kaleye Utku Yuvakuran geçerken, Ghezzal de kenara alınan isim oldu.