Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu yaktı

yaktı

Genç kaleci gereksiz bir kırmızı kartla takımı eksik bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Ersin Destanoğlu yaktı
Loris Karius gittiğinen beri 'ın kalesini devralan genç , dün yaptığı büyük hata ile yenilgide başrol oynayanlardan biri oldu. Siyah-beyazlı file bekçisi, 55. dakikada ceza alanı dışında 'e taban girip rakibinin dizine tekme attı. Hakem da hiç tereddüt etmeden 19 yaşındaki kaleciye kırmızı kartı çıkardı. takımın motivasyonunu çok düşürdü. Bu olay sonrası kaleye Utku Yuvakuran geçerken, Ghezzal de kenara alınan isim oldu.
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