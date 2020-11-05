Haberler Beşiktaş Gaziantep FK Beşiktaş'ı ağırlayacak.

FK 'ı ağırlayacak.

'in 8. haftasında , FK deplasmanına konuk olacak. N'Koudou'nun sakatlığı nedeniyle maçta görev alması beklenmezken, 'ın ve Hasic'e şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 09:43 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:29
Gaziantep FK Beşiktaş'ı ağırlayacak.

, 'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta 'u yenerek elde etti.

DE SOUZA CEZALI

Beşiktaş'ın 6. haftada ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Gaziantep karşılaşmasında görev yapamayacak.

Geride kalan haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen De Souza, Gaziantep FK karşılaşmasında cezasını dolduracak.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden ile takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou'nun maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlıkları sona eren ve Ajdin Hasic ise 'ın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV , İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında gören Dorukhan, Gaziantep karşılaşmasında da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

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