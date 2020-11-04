Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, İzmir'de yaşanan depremle ilgili bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, kısa süren Paşa macerasının ardından ülkesine geri dönmüştü. Kariyerini Guimaraes takımında sürdüren Portekizli, İzmir'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup "Dualarım ve kalbim Türk halkı ile" notunu düştü.
Quaresma’dan İzmir paylaşımı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, İzmir'de yaşanan depremle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 23:57 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50