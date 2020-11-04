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Quaresma’dan paylaşımı

'ın eski futbolcusu , 'de yaşanan depremle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 23:57 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Quaresma’dan İzmir paylaşımı

'ın eski futbolcusu , 'de yaşanan depremle ilgili bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 'ya transfer olan Ricardo Quaresma, kısa süren Paşa macerasının ardından ülkesine geri dönmüştü. Kariyerini Guimaraes takımında sürdüren Portekizli, İzmir'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup "Dualarım ve kalbim Türk halkı ile" notunu düştü.

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