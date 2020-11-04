Quaresma’dan İzmir paylaşımı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, İzmir'de yaşanan depremle ilgili bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, kısa süren Paşa macerasının ardından ülkesine geri dönmüştü. Kariyerini Guimaraes takımında sürdüren Portekizli, İzmir'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup "Dualarım ve kalbim Türk halkı ile" notunu düştü.