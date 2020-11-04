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Larin ’ta mutlu

Beşıktaş'ta yavaş yavaş kendisini bulmaya başlayan Cyle Larin'in Ligi takımlarından 'a olacağı iddia edilse de oyuncunun menajeri dedikoduları yalanladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Larin Beşiktaş’ta mutlu

Beşıktaş'ta yavaş yavaş kendisini bulmaya başlayan Cyle Larin'in Ligi takımlarından 'a olacağı iddia edilmişti… Larin'in menajeri Paul Tenorio, Montreal Impact'ten teklif aldıkları ve 'ya dönecekleri yönünde ortaya atılan dedikodularını yalanladı. Larin'in 'tan memnun olduğunu ve yakın zamanda Avrupa'dan ayrılmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

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