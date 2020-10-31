Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı! Takıma prim dopingi | Son dakika Beşiktaş haberleri

kesenin ağzını açtı! Takıma dopingi | Son dakika haberleri

Denizlispor galibiyeti sonrası iyi gidişatı sürdürmek isteyen 'ta başkan , milli ara öncesi oynanacak olan Malatyaspor ve maçlarının kazanılması durumunda takıma 25'er bin lira dağıtacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:54
Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı! Takıma prim dopingi | Son dakika Beşiktaş haberleri

'in 6. haftasında Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişata 'dur' diyen 'ta yüzler gülerken, yakalanan güzel enerjinin kaybedilmemesi için harekete geçildi.

Siyah-beyazlı yönetim, kesenin ağzını açarak Malatyaspor ve FK galibiyetleri için futbolculara toplamda 25'er bin lira dağıtılmasına karar verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2 maçtan 6 puan elde edilmesi durumunda ve maçları için özel bir belirlenecek.

SERGEN YALÇIN MEMNUN

Bu duruma en çok sevinen isim ise teknik direktör . Tecrübeli çalıştırıcının bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede, "Futbolcuların aklı saha dışında olsun istemiyorum. Bu yüzden ödemelerin gecikmemesi alacağımız sonuçlar için çok önemli" dediği ve yönetimin de bu konuda çok titiz davrandığı belirtildi.

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