Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı! Takıma prim dopingi | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişata 'dur' diyen Beşiktaş'ta yüzler gülerken, yakalanan güzel enerjinin kaybedilmemesi için harekete geçildi.

Siyah-beyazlı yönetim, kesenin ağzını açarak Malatyaspor ve Gaziantep FK galibiyetleri için futbolculara toplamda 25'er bin lira dağıtılmasına karar verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2 maçtan 6 puan elde edilmesi durumunda Başakşehir ve Fenerbahçe maçları için özel bir prim belirlenecek.

SERGEN YALÇIN MEMNUN

Bu duruma en çok sevinen isim ise teknik direktör Sergen Yalçın. Tecrübeli çalıştırıcının bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede, "Futbolcuların aklı saha dışında olsun istemiyorum. Bu yüzden ödemelerin gecikmemesi alacağımız sonuçlar için çok önemli" dediği ve yönetimin de bu konuda çok titiz davrandığı belirtildi.