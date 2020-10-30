Valentin Rosier iddialı konuştu: Daha da iyi olacağım

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı takıma transferinin kendisi için zor olmadığını ve uygun koşullar oluştuğu takdirde burada kalmak istediğini söyledi. basın toplantısında soruları cevaplayan Fransız futbolcu, "Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum" dedi.

FUTBOL BÜYÜK YER TUTUYOR

"Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attım" diyen tecrübeli sağ bek, şöyle devam etti: Türkiye'de futbolun insanların hayatında büyük bir yer tuttuğunu görüyorum. Bu da Beşiktaş'a gelmemde önemli bir sebepti.

TAKIM İÇİN YAŞIYORLAR

Rosier siyah-beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açarak "Çok uzun zaman olmadı ama gerçekten büyük bir taraftar kitlesi var. Takım için yaşayan bir kitle var. Bu da benim motivasyonumu çok yükseltiyor" diye konuştu. Ligin 21 takımla oynanacak olması konusuna da değinen Rosier "Biz iyi antrenman yaptıkça uzun sezonun önemi yok" dedi.

DENGEMİZ BOZULDU

Denizli maçında Josef'in gördüğü kırmızı kartın takımın dengesini bozduğunu kaydeden Fransız futbolcu, "İlk maçım güzel geçti. Kişisel olarak değil kolektif olarak güzel işler yaptık, önemli bir galibiyetti. 10 kişi kalmamıza rağmen kazandık. Oyunun sonunda tedirginlik yaşadık ama sonuç çok önemliydi" dedi

ÖNCELİĞİM ASİST

Önceliğinin asist yapmak olduğunu söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Oynadığım pozisyon itibariyle önceliğim asist yapmak. Sahaya çıkarken bugün en iyisini yapayım, takıma katkı yapayım ve asist yapayım diye düşünüyorum. Gol istatistiğini sorun haline getirmiyorum" ifadelerini kullandı.