Önümüzdeki iki sezonda Beşiktaş'tan toplam 2 milyon 575 bin euro kazanacak olan Isimat-Mirin yönetimin kendisine yaptığı "bonservisini al git" teklifini reddetti... Kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu ayrılmak için bonservisinin yanı sıra en azından 1 milyon 575 bin euro'nun ödenmesini istedi. Oynamadığı için haksızlık yapmak istemediğini 1 milyon euro'yu bırakmanın kendisi için 'önemli bir fedakarlık' olduğunu söyledi.
Fedakar Mirin!
Fransız savunmacı ayrılmak için 2.5 milyon euro’luk alacağına karşılık 1.5 milyon Euro ödenmesini istedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:14 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50