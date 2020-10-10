Haberler Beşiktaş Tosic ve Talisca'dan 'Kartal Pençesi' pozu!

Tosic ve 'dan '' pozu!

'ın 'de forma giyen eski yıldızları Anderson ve siyah-beyazlı camiayı unutmadı. İki yıldız gittikleri bir mekanda '' pozu vererek sosyal medyadan paylaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 22:30
Tosic ve Talisca'dan 'Kartal Pençesi' pozu!

'ın eski yıldızları ve Anderson eski takımlarını unutmadı. macerasının ardından Süper Ligi'nde yolları buluşan iki yıldız, gittikleri bir mekanda Beşiktaş'ın simgesi haline gelmiş olan '' pozu verdi.

Talisca, 2016 yılında 'dan kiralık olarak kadroya katılmış, Tosic ise 2015 yılında 'nden bedelsiz olarak edilerek 3 sene siyah-beyazlı formayı terleterek 4.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.

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