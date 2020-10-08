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Beşiktaşlı 'tan açıklaması! "5 yıl sonra..."

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı , Takımı'na davet edilmesiyle ilgili konuştu. Mensah, "5 yıl sonra ilk kez daveti aldım. Bu benim için çok önemli. Yeni bir hocamız var ve benim , Kayserispor ve şimdi de Beşiktaş'ta yaptıklarımın farkında." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 18:45
Beşiktaşlı Bernard Mensah'tan milli takım açıklaması! "5 yıl sonra..."

'ın yeni sezon öncesinde ekibi 'dan kadrosuna kattığı , Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Bence doğru yoldayım çünkü her sezon görüyorum ki ilerleme kaydediyorum. 'ye geldiğimden bu yana kendimi geliştiriyorum. Şimdi tüm maçlara hazır olmak istiyorum ve tekrar en iyi seviyeye yükselmeyi hedefliyorum. En iyisi olmak istiyorum.

"MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

5 yıl sonra ilk kez daveti aldım. Bu benim için çok önemli. Yeni bir hocamız var ve benim , Kayserispor ve şimdi de Beşiktaş'ta yaptıklarımın farkında. Benim için büyük bir şans bu. Ne tarz bir oyuncu olduğumu biliyor ve bana da o yüzden şans veriyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 6 maça çıkan ve 423 dakika süre alan Mensah, 1 kez ağları sarstı.

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