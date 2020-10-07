Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın son gün atağı kabul görmedi: Enzo Crivelli

'ın son gün atağı kabul görmedi:

Forvet arayışlarına son gün, son saate kadar devam eden ancak girişimlerinden bir sonuç alamayan siyah-beyazlıların, Başakşehir'e de için bir teklif sunduğu ifade edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:28 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın son gün atağı kabul görmedi: Enzo Crivelli

Forvet arayışlarına son gün, son saate kadar devam eden ancak girişimlerinden bir sonuç alamayan siyah-beyazlıların, Başakşehir'e de için bir teklif sunduğu ifade edildi.

'un kendisini kanat forveti olarak oynatmak istemesi yüzünden zaman zaman sıkıntı yaşayan Fransız forvetin de bu teklife olumsuz bakmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar Crivelli'ye karşılık Başakşehir'e Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Domagoj Vida'yı bonservisiyle beraber teklif etti. Ancak Hırvat stoper, 'tan ayrılmayı reddettiği için görüşmelerde ilerleme sağlanamadan bu defteri de kapanmış oldu.

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