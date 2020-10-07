Beşiktaş'ın son gün atağı kabul görmedi: Enzo Crivelli

Forvet arayışlarına son gün, son saate kadar devam eden ancak girişimlerinden bir sonuç alamayan siyah-beyazlıların, Başakşehir'e de Enzo Crivelli için bir teklif sunduğu ifade edildi.

Okan Buruk'un kendisini kanat forveti olarak oynatmak istemesi yüzünden zaman zaman sıkıntı yaşayan Fransız forvetin de bu teklife olumsuz bakmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar Crivelli'ye karşılık Başakşehir'e Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Domagoj Vida'yı bonservisiyle beraber teklif etti. Ancak Hırvat stoper, Beşiktaş'tan ayrılmayı reddettiği için görüşmelerde ilerleme sağlanamadan bu transfer defteri de kapanmış oldu.



