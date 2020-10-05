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'ta büyük çöküş! Tam 15 yıl sonra...

'in dört haftasında 4 puan toplayan , geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlılar 2004-2005 sezonunda ise ilk 4 haftada yalnızca 2 puan toplayabilmişti. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:18
Beşiktaş'ta büyük çöküş! Tam 15 yıl sonra...

Ligin dördüncü haftasında 'ne 1-0 yenilerek üst üste oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan , 4. haftayı birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alarak noktaladı. Geçen sezon yönetiminde de aynı sürede aynı puanı alan siyah-beyazlı ekip böylelikle son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcını gerçekleştirdi.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ 2004-2005'TE
Siyah-beyazlı ekip benzer bir kötü başlangıcı 2004-2005 sezonunda yaşamıştı. Beşiktaş 2004-2005 sezonun ilk 4 haftasında galibiyet yüzü göremezken, iki maçını kaybetmiş, iki maçından da beraberlikle ayrılarak sadece 2 puan toplayabilmişti.

'nın başarılı teknik adamlarından ile 2004-2005 sezonuna başlayan Beşiktaş, ilk hafta Malatyaspor ve ardından Gençlerbirliği ile berabere kalmıştı. Üçüncü hafta Denizlispor'a yenilen siyah-beyazlılar, dördüncü haftada ise 'a mağlup olmuş ve ilk 4 haftayı sadece 2 puan toplayarak tamamlamıştı.

GEÇEN SEZONUN TEKRARI
Geçen sezon Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından efsanesi olduğu Beşiktaş'ta göreve başlayan , selefinin ilk 4 haftalık performansını geçemeyerek Avcı'nın 4 haftalık performansını tekrarladı.

Avcı yönetiminde büyük umutlarla sezona başlayan siyah-beyazlı ekip ilk 4 haftada sadece 'yi yenmeyi başardı. ile berabere kalan Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olarak 4 puan alabilmişti.

Beşiktaş'ta yeni bir yapılanmadan söz edilerek başlanan sezonda Sergen Yalçın da ilk 4 haftalık performansıyla Avcı'yı geçemedi. Ligin ilk haftasında 'u deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Fraport TAV 'la berabere kaldı. 'a deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne de mağlup olarak 4 puanda kaldı.

Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 14 günlük izolasyon sürecine başlayan ve bu süreçte Beşiktaş'ın ligde Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçlarda takımının başında görev yapamayan Sergen Yalçın, kulübeye geçtiği İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Avcı yönetimindeki Beşiktaş 4 haftalık süreçte 6 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Sergen Yalçın görevde olduğu 4 haftalık dönemde ise siyah-beyazlılar 5 gol atıp 7 gol yedi.

AVRUPA DEFTERİ DE KAPANDI
Beşiktaş'ın ligde sergilediği bu kötü performans, Avrupa'da da devam etti. Sezonun ilk resmi maçı olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 'ın PAOK ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda da Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarla kaybetti.

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