Sergen Yalçın: Çok eksiğimiz var! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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: Çok eksiğimiz var!

Sergen Yalçın: Çok eksiğimiz var!

Beşiktaş , Fraport Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini söyledi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü ise lige hazır olduklarını söyledi. İşte iki teknik adamın maç sonu değerlendirmeleri.

The Land of Legends Cup 3'üncülük maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: ÇOK EKSİĞİMİZ VAR
İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Yalçın, " maçı da öyleydi. Aynı oyuncuları kullandık, yorgunluk da oldu. Genç arkadaşlarımızı da kullandık, İlkay gol attı, tebrik ederim. Hazırlık aşamasının 3'üncü haftasındayız. Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak. Çok eksiğimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz. Sivas ve Antalya maçlarındaki görüntüye bakarsak yavaş yavaş güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

TAMER TUNA: İDDİALI OLABİLİRİM AMA LİGE HAZIRIZ
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise turnuvanın kendilerini görmek açısından çok verimli olduğunu dile getirdi. Bir değişim içinde olduklarını söyleyen Tuna, şöyle konuştu: "Hem ayrılan hem katılan oyuncularımız var. Ümit ve A Milli Takım'da olan oyuncular var. Değerlendirmek istediğimiz tek şey, ciddi bir hazırlık yaşamamızdı. Gelecek haftaya hazırız. Bunları görüp analiz ettik. Geçen yıl düzenini sağladığımız oyun var, eksikleri görüyoruz. Eksiklerimiz var ama hazırız. İddialı olabilirim ama lige hazırız, bunu göreceğiz de. ilgili geç kalmış olsak da eksikliği tamamlayacağız. Skorlar olumlu değil, 4'üncü sırada olarak en güzel cevabı alıyorsunuz. Ama sahadaki iletişim, analizlerimiz, bizlere ligde böyle bir Antalyaspor olmayacağının göstergesi."

  1. 04.09.2020
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