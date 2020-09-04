Beşiktaş'tan Josef De Souza atağı! İlk temas kuruldu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, daha önce Fenerbahçe'de de forma giymiş olan 31 yaşındaki Josef De Souza ile temasa geçti. A Spor muhabiri Sercan Dikme şu ifadeleri kullandı. "Sergen hocanın isteği 6 ve 8 numarada oynayabilen Atiba'nın elini rahatlatabilecek bir oyuncu isteği. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları Josef De Souza ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk görüşme olumlu geçti. Josef De Souza'da ülkeye dönmek istiyor."
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