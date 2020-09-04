Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş ve Antalyaspor The Land of Legends turnuvasında kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk maçlarında Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Üçüncülük mücadelesi öncesinde maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş ve Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 14:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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