Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ve The Land of Legends turnuvasında kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk maçlarında Antalyaspor, 'ye 4-0, Beşiktaş, 'a 1-0 mağlup oldu. Üçüncülük mücadelesi öncesinde maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. , , ve 'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş ve Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 14:56
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