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03 Eylül 2020, Perşembe
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5. Kartal Montero

5. Kartal Montero

Siyah-beyazlılar, ’yu ’den 1 seneliğine kiraladı İspanyol yıldız Mensah, N’Sakala, Welinton ve Hüseyin’den sonra 5. oldu.

yeni transferi Franscisco Montero'yu ettiğini dün resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar böylece Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Hüseyin Atakan Üner'in ardından 5. transferini gerçekleştirmiş oldu. Kulüpten dün akşam saat 19.03'te yapılan açıklamada "2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi kulübünde bulunan futbolcu ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verildi. Vida'ya 3 milyon euro, Enzo Roco'ya 1,5 milyon euro yıllık ücret veren siyah- beyazlı yönetim, Montero ile 750 bin euro'ya anlaştı. Hem savunmanın solunda hem de stoper olarak oynayabilme özelliğine sahip olan Montero, genç yaşına rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e dönmüştü. 21 yaşındaki oyuncu, 2019/2020 sezonunda 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 3.9.2020
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