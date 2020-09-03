5. Kartal Montero
Siyah-beyazlılar, Francisco Montero’yu Atletico Madrid’den 1 seneliğine kiraladı İspanyol yıldız Mensah, N’Sakala, Welinton ve Hüseyin’den sonra 5. transfer oldu.
Beşiktaş yeni transferi Franscisco Montero'yu transfer ettiğini dün resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar böylece Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Hüseyin Atakan Üner'in ardından 5. transferini gerçekleştirmiş oldu. Kulüpten dün akşam saat 19.03'te yapılan açıklamada "2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verildi. Vida'ya 3 milyon euro, Enzo Roco'ya 1,5 milyon euro yıllık ücret veren siyah- beyazlı yönetim, Montero ile 750 bin euro'ya anlaştı. Hem savunmanın solunda hem de stoper olarak oynayabilme özelliğine sahip olan Montero, genç yaşına rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e dönmüştü. 21 yaşındaki oyuncu, 2019/2020 sezonunda 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
5. Kartal Montero haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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