Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Montero, Santon, Balotelli... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ta son durum!

Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler! Montero, Santon, Balotelli...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Montero, Santon, Balotelli...

Özellikle forvet ve sağ bek pozisyonlarında eksikliği bulunan 'ta yönetim 'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Montero, Davide Santon ve Balotelli gibi yıldız isimler de yer alıyor. Beşiktaş'ın listesi ve o transferlerdeki son durum haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

MONTERO

İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, 'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.

KALINIC

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

DAVIDE SANTON

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Roma'lı sağ bekin menajeri, kulübün tesislerinin bulunduğu Trigoria'da bu öneriyi değerlendiriyor. Haberin detayında, oyuncunun ocak ayındaki teklifi reddettiği ancak bu kez Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifadelerine yer verildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Santon'dan vazgeçmek üzere olduğu da dile getiriliyor.

DUSCO TOSIC

Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu 'in de önerildiği belirtildi. 35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı.

GÖKHAN TÖRE

Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan , tesislere gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü. Kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.

ADAMA SOUMAORO

Kartal, Lille forması giyen 28 yaşındaki stoper için görüşmeler başladı. Adama Soumaoro Lille'de bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

BADOU NDIAYE

Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayan siyah- beyazlılar, Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçerken ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti.

RICARDO QUARESMA

Beşiktaşlı taraftarlar 'yı takımda görmek istiyor. Sosyal medya üzerinden yıldız futbolcu adına etiket oluşturan taraftarlar Beşiktaş ile özdeşleşmis isimler arasında yer alan Quaresma'nın transfer edilmesini istedi.

MARIO BALOTELLI

Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor. İdareciler, 'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 15:37
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