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28 Ağustos 2020, Cuma
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Töre'de geri sayım!

Töre'de geri sayım!

'ın listesindeki isimlerden biri olan 'yle ilgili Başkanı önemli bir açıklamada bulundu.

'ın listesindeki isimlerden biri olan 'yle ilgili Başkanı önemli bir açıklamada bulundu. Gevrek, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir" dedi. Töre, Malatyaspor'da hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asist ile taçlandırdı. Yeni , 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.
  1. 28.8.2020
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