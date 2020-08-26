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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Kartal'dan ikinci Santon harekatı! Resmi teklif yapıldı

Son dakika: 'tan ikinci Santon harekatı!

Son dakika: Beşiktaş'tan ikinci Santon harekatı!

Son dakika haberi... 'ne 2. ön eleme turunda veda eden , çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemine aldığı İtalyan sağ bek Davide Santon için yeniden harekete geçip, 'ya ikinci teklifini iletti.

'nde PAOK karşısında ortaya konan kötü futbol ve savunmada yapılan hataların ardından transfere hız veren , 'dan Davide Santon'u yeniden gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, İtalyan sağ bek için Roma'ya ikinci teklifini iletti.

İLK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Beşiktaş, Davide Santon ile daha önce de ilgilenmiş ve menajeri aracılığıyla deneyimli sağ beke teklifini iletmişti. Ancak İtalyan sağ bek, siyah-beyazlıların teklifine ret yanıtı verip, kariyerini 'da sürdürmek istediğini ifade etmişti.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 18:47
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