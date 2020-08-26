Son dakika: Beşiktaş'tan ikinci Santon harekatı!

Şampiyonlar Ligi'nde PAOK karşısında ortaya konan kötü futbol ve savunmada yapılan hataların ardından transfere hız veren Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon'u yeniden gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, İtalyan sağ bek için Roma'ya ikinci teklifini iletti.

İLK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Beşiktaş, Davide Santon ile daha önce de ilgilenmiş ve menajeri aracılığıyla deneyimli sağ beke teklifini iletmişti. Ancak İtalyan sağ bek, siyah-beyazlıların teklifine ret yanıtı verip, kariyerini İtalya'da sürdürmek istediğini ifade etmişti.