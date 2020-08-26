Son dakika: Beşiktaş'tan ikinci Santon harekatı!
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemine aldığı İtalyan sağ bek Davide Santon için yeniden harekete geçip, Roma'ya ikinci teklifini iletti.
Şampiyonlar Ligi'nde PAOK karşısında ortaya konan kötü futbol ve savunmada yapılan hataların ardından transfere hız veren Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon'u yeniden gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, İtalyan sağ bek için Roma'ya ikinci teklifini iletti.
İLK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ
Beşiktaş, Davide Santon ile daha önce de ilgilenmiş ve menajeri aracılığıyla deneyimli sağ beke teklifini iletmişti. Ancak İtalyan sağ bek, siyah-beyazlıların teklifine ret yanıtı verip, kariyerini İtalya'da sürdürmek istediğini ifade etmişti.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 18:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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