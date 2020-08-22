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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Ve açıklandı! İşte Beşiktaş'ın toplam borcu

Ve açıklandı! İşte 'ın toplam borcu

Ve açıklandı! İşte Beşiktaş'ın toplam borcu

Son dakika... Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren 'ta, 2020 yılı ikinci olağan toplantısı düzenlendi. Toplantıda siyah-beyazlıların toplam borcu da açıklandı.

Vodafone Park'ta düzenlenen 2020 yılı 2. olağan toplantısında divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu ifade eden Tuncel, " rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu dile getiren Tuncel, Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu belirtti.

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 12:42
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