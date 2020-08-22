Ve açıklandı! İşte Beşiktaş'ın toplam borcu
Son dakika... Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda siyah-beyazlıların toplam borcu da açıklandı.
Vodafone Park'ta düzenlenen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.
Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu ifade eden Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor" diye konuştu.
Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu dile getiren Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu belirtti.
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 12:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve açıklandı! İşte Beşiktaş'ın toplam borcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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