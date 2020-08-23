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23 Ağustos 2020, Pazar
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Dorukhan’a Udinese kancası

Dorukhan’a Udinese kancası

ile sözleşmesi seneye sona erecek olan , Udinese'nin hedefinde.

ile sözleşmesi seneye sona erecek olan , Udinese'nin hedefinde. La Gazzetta Della Sport'un iddiasına göre Udinese, geçen sezon bitiremediği Dorukhan Toköz transferi konusunda bu kez çok daha fazla avantajlı. İddiaya göre Dorukhan'a Udinese teklif götürmedi, teklif menajerler aracılığıyla geldi.
  1. 23.8.2020
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