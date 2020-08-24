Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı! Adem Ljajic... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kimse ne olduğunu anlayamadı! Adem Ljajic...

'ın maçı kadrosu açıklandı! ...

Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı! Adem Ljajic...

2. ön eleme turu maçında ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 3 isim kadroya alınmazken, ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Temsilcimiz , elemesinde ile çok kritik maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör takımının başında ilk Avrupa mücadelesine çıkacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA!
Sergen Yalçın, PAOK maçı kafilesine yeni transferler Welinton, N'Sakala ve Mensah'ı dahil etti.

3 İSİM YOK!
'da oynanacak olan mücadelede Mirin, Douglas ve sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DERKEN...
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'in Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmeleri yaptığı ileri sürülmüştü ve bu sebepten dolayı kadroda yer almadığı iddia edildi. Ancak Sırp futbolcunun sakatlığı sebebiyle maç kafilesinde yer almadığı ortaya çıktı.

İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu: Ersin, Utku, Roco, N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Larin, Hasic, Necip, N'Sakala, Welinton, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Mensah, Lens.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 01:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı! Adem Ljajic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA