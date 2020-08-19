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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın PAOK maçı hakemi belli oldu!

Son dakika: - maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: PAOK-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan ekiplerinden ile 2. eleme turunda günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi zorlu mücadelenin hakemi de belli oldu.

'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 'ın ekibiyle Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 13:40
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