Fabrice N'Sakala takıma söz verdi! "Şampiyon olursak..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş N'Sakala takıma söz verdi! "Şampiyon olursak..."

Fabrice N'Sakala takıma söz verdi! "Şampiyon olursak..."

Fabrice N'Sakala takıma söz verdi! "Şampiyon olursak..."

'ın yeni sol beki Fabrice N'Sakala, kulübün hesabının canlı yayınına katıldı. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki konularla ilgili konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Şampiyon olursak statta gitar çalacağım" dedi.

Aytemiz Alanyspor'a veda etmesinin ardından 'a imza atan Fabrice N'Sakala kulübün hesabında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA EFSANE OLMAK İSTİYORUM"
" bana çok fazla şey kattı. Kendisiyle tekrar çalışacağım için mutluyum. Atiba gibi elimden geldiği kadar Beşiktaş'ta kalarak efsane olmak istiyorum."

"TARAFTARLARIN YOKLUĞU BİZİM İÇİN ZOR"
"Taraftarların yokluğu bizim için elbette zor. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Rakipken bu statta oynamak zor oluyordu. Beşiktaş taraftarının karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tesislar için harika diyebilirim, gördüğüm en iyi imkanlar burada."

"TAKIMLA İLİŞKİM İYİ"
"Takımda bazı futbolcuları önceden tanıyordum. Diğer arkadaşlarımla da iyi gidiyor, alışıyorum. Zaten buraya alışmak benim için kolay. Arkadaşlarla şakalaşıyoruz, güzel gidiyor."

"ŞAMPİYON OLURSAK GİTAR ÇALACAĞIM"
Bazı maçlardan önce Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyerek kendimi motive ediyorum. Beşiktaş olarak Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyoruz. Ben de buraya, bu hedefle geldim. Turu geçmek ve gruplara kalmayı çok istiyoruz. Takıma söz verdim, şampiyon olursak statta gitar çalacağım.

  1. 17.08.2020
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