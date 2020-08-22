Flaş transfer iddiası... Giuliano'nun yerine Ljajic! | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Flaş transfer iddiası... Giuliano'nun yerine Ljajic!

Flaş iddiası... 'nun yerine Ljajic!

Flaş transfer iddiası... Giuliano'nun yerine Ljajic!

'ın cazip bir tekif gelmesi halinde satmayı düşündüğü 'e ekibi talip oldu. Al Nassr kulübünün, alacakları nedeniyle 'ya giden 'yla yolları ayırıp, yerine siyah-beyazlıların Sırp yıldızını etmek istediği öne sürüldü.

ekibi , 'ın Sırp yıldızı 'i gündemine aldı.

Suudi basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, alacakları nedeniyle kulübü 'ya şikayet eden ile yolları ayırmayı planlarken, yerine Ljajic'i düşünüyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Suudi Arabistan kulübü, Sırp yıldız için Beşiktaş'la görüşmelerine başladı. Al Nassr, Giuliano ile yolları ayırabilirse Ljajic'in transferinin önünde hiçbir engel kalmayacak.

29 MAÇTA 14 GOLE KATKI VERDİ
Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta çıktığı 29 resmi maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergileyerek toplam 14 gole doğrudan katkı yapmıştı. Ljajic'in siyah-beyazlı kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 22.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Flaş transfer iddiası... Giuliano'nun yerine Ljajic! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA