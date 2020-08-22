Beşiktaş'ta flaş Nikola Kalinic gelişmesi! Resmen duyurdu

Gelecek sezon adına transfer planlamalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ta hücum bolgesi için Nikola Kalinic'in ismi gündeme gelmişti.

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında transfer görüşmelerin gerçekleştiğini ve o toplantılarda bulunduğunu açıklayan yetkili bir isim, Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuştu.

Kara Kartal'ın bonservis vermek istemediğini dile getiren yetkili, "Beşiktaş'ın bonservis vermek istemediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın ilgisi var ancak Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi de var, ne olacağını göreceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon Kalinic'i kiralayan Roma'nın satın alma opisyonunun bulunmasına rağmen durumların belirsiz olduğunu ifade eden yetkili, "Roma satın alma opsiyonunu kullanıp Atletico'dan bonservisi alabilir ancak İtalyan ekibinde de yönetim değişti, bir belirsizlik var" diye konuştu.

Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic bu sezon Roma formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol 1 asist kaydetti.