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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ta flaş gelişmesi! Resmen duyurdu

Beşiktaş'ta flaş Nikola Kalinic gelişmesi! Resmen duyurdu

'ın 32 yaşındaki forvet 'in transferi için ile görüşmelerde bulunduğunu Hırvat basınına duyuran bir yetkili, flaş itiraflarda bulundu.

Gelecek sezon adına planlamalarını hız kesmeden sürdüren 'ta hücum bolgesi için 'in ismi gündeme gelmişti.

Beşiktaş ile arasında transfer görüşmelerin gerçekleştiğini ve o toplantılarda bulunduğunu açıklayan yetkili bir isim, Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuştu.

'ın bonservis vermek istemediğini dile getiren yetkili, "Beşiktaş'ın bonservis vermek istemediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın ilgisi var ancak Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi de var, ne olacağını göreceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon Kalinic'i kiralayan Roma'nın satın alma opisyonunun bulunmasına rağmen durumların belirsiz olduğunu ifade eden yetkili, "Roma satın alma opsiyonunu kullanıp Atletico'dan bonservisi alabilir ancak İtalyan ekibinde de yönetim değişti, bir belirsizlik var" diye konuştu.

Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic bu sezon Roma formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol 1 asist kaydetti.

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 19:06
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