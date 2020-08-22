Beşiktaş'ta flaş Nikola Kalinic gelişmesi! Resmen duyurdu
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki forvet Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunduğunu Hırvat basınına duyuran bir yetkili, flaş itiraflarda bulundu.
Gelecek sezon adına transfer planlamalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ta hücum bolgesi için Nikola Kalinic'in ismi gündeme gelmişti.
Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında transfer görüşmelerin gerçekleştiğini ve o toplantılarda bulunduğunu açıklayan yetkili bir isim, Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuştu.
Kara Kartal'ın bonservis vermek istemediğini dile getiren yetkili, "Beşiktaş'ın bonservis vermek istemediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın ilgisi var ancak Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi de var, ne olacağını göreceğiz" dedi.
Geçtiğimiz sezon Kalinic'i kiralayan Roma'nın satın alma opisyonunun bulunmasına rağmen durumların belirsiz olduğunu ifade eden yetkili, "Roma satın alma opsiyonunu kullanıp Atletico'dan bonservisi alabilir ancak İtalyan ekibinde de yönetim değişti, bir belirsizlik var" diye konuştu.
Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic bu sezon Roma formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol 1 asist kaydetti.
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 19:06
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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