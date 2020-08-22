Beşiktaş'tan stoper atağı! Cristian Titi...
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, transfer döneminin en sessiz ekiplerinden biri. Şu ana kadar, N'Sakala ve Welinton transferlerini gerçekleştiren siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu orta sıralarda tamamlayan Göztepe'de sözleşmesi sona eren stoper Cristian Titi'ye Beşiktaş talip oldu. Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmeyip, sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki savunmacıya Kartal yönetimi teklif götürdü. İki yıldır Göztepe'de başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi. Savunmada Reis ile yolları ayıran Alpaslan Öztürk'ü ise satmayı planlayan Göztepe yönetimi de Titi ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde tecrübeli stoper ile yeniden masaya oturması bekleniyor. (Yeni Asır)
- 22.08.2020
- Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!
- Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Trabzonspor KAP'a bildirdi! Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Süper Lig gelecek sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Süper Lig ne zaman başlayacak? Transfer dönemi...
- Hakan Çalhanoğlu'na teklif yapıldı! 3 yıl daha...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan stoper atağı! Cristian Titi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.