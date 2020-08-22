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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Kartal teklifi götürdü! İşte yeni savunmacı

'tan stoper atağı! ...

Beşiktaş'tan stoper atağı! Cristian Titi...

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden , döneminin en sessiz ekiplerinden biri. Şu ana kadar, N'Sakala ve Welinton transferlerini gerçekleştiren siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

'de geçtiğimiz sezonu orta sıralarda tamamlayan 'de sözleşmesi sona eren stoper 'ye talip oldu. Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmeyip, sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki savunmacıya yönetimi teklif götürdü. İki yıldır Göztepe'de başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi. Savunmada Reis ile yolları ayıran 'ü ise satmayı planlayan Göztepe yönetimi de Titi ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde tecrübeli stoper ile yeniden masaya oturması bekleniyor. (Yeni Asır)

  1. 22.08.2020
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