N'Sakala'dan eleştirilere flaş yanıt! "Her şeyin farkındayım"
PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefi haline gelen N'Sakala, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Demokratik Kongolu sol bek, "Bir kartal gibi olmalıyız" ifadesini kullandı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki isimlerden olan yeni transfer N'Sakala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Eleştirilerin doğru olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Dünkü maç için tüm taraftarlara katılıyorum. Böyle oynayamayız ve Beşiktaş'ın oyuncusu gibi davranamayız. Tüm eleştirileri kabul ediyorum ve üstesinden gelmeye, bu eleştirilerle başa çıkmaya hazırım. Halen uyum sürecindeyim ve her şeyin öneminin farkındayım. Daha çok çalışmalı ve bir kartal gibi olmalıyız" ifadelerini kullandı.
- 26.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
N'Sakala'dan eleştirilere flaş yanıt! "Her şeyin farkındayım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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