N'Sakala'dan eleştirilere flaş yanıt! "Her şeyin farkındayım" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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N'Sakala'dan eleştirilere flaş yanıt! "Her şeyin farkındayım"

N'Sakala'dan eleştirilere flaş yanıt! "Her şeyin farkındayım"

'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden 'ta eleştirilerin hedefi haline gelen N'Sakala, hesabından açıklama yayınladı. Demokratik Kongolu sol bek, "Bir gibi olmalıyız" ifadesini kullandı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenen 'ta eleştirilerin hedefindeki isimlerden olan yeni transfer N'Sakala, hesabından açıklama yaptı.

Eleştirilerin doğru olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Dünkü maç için tüm taraftarlara katılıyorum. Böyle oynayamayız ve Beşiktaş'ın oyuncusu gibi davranamayız. Tüm eleştirileri kabul ediyorum ve üstesinden gelmeye, bu eleştirilerle başa çıkmaya hazırım. Halen uyum sürecindeyim ve her şeyin öneminin farkındayım. Daha çok çalışmalı ve bir gibi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

  1. 26.08.2020
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