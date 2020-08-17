Beşiktaş Papiss Cisse'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor!
25 Ağustos'ta Yunanistan ekibi PAOK karşısına çıkacak olan Beşiktaş yönetimi santrfor transferi için düğmeye bastı. Orta saha mevkisini Bernard Mensah ile güçlendiren Kara-Kartal, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren yıdız golcü Papiss Cisse'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve Kayserispor'dan Mensah'ı kadrosuna katıp bu futbolcuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor. Cisse'ye yıllık 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş, teklifini yineleyerek transferi tamamlamanın peşinde.
HEDEF PAOK MAÇINA YETİŞTİRMEK
Forvet transferi için süreci hızlandıracak olan Beşiktaş, golcü takviyesini PAOK maçına yetiştirmek istiyor. Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen golcü futbolcu, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerde Cisse'nin siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği netlik kazanacak.
- 17.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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