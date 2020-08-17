Transfer haberi: Beşiktaş Papiss Cisse'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Teklif yinelendi! Santrfor transferi sonuçlanıyor

'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor!

Beşiktaş Papiss Cisse'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor!

25 Ağustos'ta ekibi karşısına çıkacak olan yönetimi santrfor transferi için düğmeye bastı. Orta saha mevkisini Bernard Mensah ile güçlendiren Kara-Kartal, ile sözleşmesi sona eren yıdız golcü 'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

çalışmalarını sürdüren ve 'dan Mensah'ı kadrosuna katıp bu futbolcuyu 'a getiren , bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor. ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor. Cisse'ye yıllık 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş, teklifini yineleyerek transferi tamamlamanın peşinde.



HEDEF PAOK MAÇINA YETİŞTİRMEK
Forvet transferi için süreci hızlandıracak olan Beşiktaş, golcü takviyesini maçına yetiştirmek istiyor. Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen golcü futbolcu, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerde Cisse'nin siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği netlik kazanacak.


  1. 17.08.2020
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