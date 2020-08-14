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14 Ağustos 2020, Cuma
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Welinton 'ta

Welinton Beşiktaş'ta

, ’un 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Welinton’u renklerine bağladı. Brezilyalı yıldız oyuncu ile 2+1 senelik anlaşmaya varıldı.

yeni sezon takviyelerine devam ediyor. sezonunu N'Sakala'yı alarak açan siyah-beyazlılar, 'dan Welinton'u da renklerine kattı. Beşiktaş, 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı. Welinton, bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı. Bu arada Beşiktaş'ta geleceklerin yanı sıra takımdan ayrılacaklar ile ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ve Isimat Mirin ile yollarını ayıracak. Beşiktaş iki oyuncunun da menajerleri ve kendileriyle görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'ta Enzo Roco geçtiğimiz sezon performansı ile beklentilerin altında kalırken, Isimat Mirin ise sezonu Toulouse'de kiralık olarak geçirdi.
  1. 14.8.2020
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