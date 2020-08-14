Sergen Yalçın'dan yönetime flaş talep! "Mutlaka alın"
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime transfer konusunda flaş bir talepte bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlı ekip Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'la anlaşmaya vardı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın transferlerin bir an önce tamamlanması konusunda acele ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, gelecek hafta UEFA'ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi. Dün sabah Ümraniye'de futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın "Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir" dedi.
İLK SIRADA KARSDORP VAR
Kocadağ ise Roma forması giyen Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken, "Roma'ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için İspanya, Almanya ve Hollanda takımlarından teklif aldığını belirtti. 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp'un yanı sıra İspanya ve İngiltere'den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz" bilgisini verdi.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan yönetime flaş talep! "Mutlaka alın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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