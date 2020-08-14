Sergen Yalçın'dan yönetime flaş talep! "Mutlaka alın" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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'dan yönetime flaş talep! "Mutlaka alın"

Sergen Yalçın'dan yönetime flaş talep! "Mutlaka alın"

ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak olan 'ta teknik direktör , yönetime konusunda flaş bir talepte bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , transferde de çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlı ekip 'dan N'Sakala ve Welinton'la anlaşmaya vardı. ön elemesinde PAOK'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, teknik direktör transferlerin bir an önce tamamlanması konusunda acele ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, gelecek hafta 'ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi. Dün sabah Ümraniye'de futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın "Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir" dedi.

İLK SIRADA KARSDORP VAR

Kocadağ ise Roma forması giyen Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken, "Roma'ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için , ve takımlarından teklif aldığını belirtti. 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp'un yanı sıra İspanya ve 'den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz" bilgisini verdi.


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  1. 14.08.2020
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