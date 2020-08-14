Beşiktaş Şahverdi Çetin'i gündemine aldı!
Sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, ilk transferini N'Sakala'yı kadrosuna katarak duyurmuştu. Girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların son olarak Alman ekiplerinden E. Frankfurt forması giyen Şahverdi Çetin'i listesine aldığı öğrenildi.
Beşiktaş transferde rotayı Almanya'ya kırdı. Siyah-beyazlıların gelecek vaad eden bir ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın Eintract Frakfurt kulübüyle sözleşmesi sona eren Şahverdi Çetin'i renklerine bağlamak istediğini duyurdu.
Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapabiliyor. Şahverdi Çetin, en son Almanya U18 Milli Takımı ile de yeşil sahalarda boy gösterdi.
ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?
Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen genç futbolcu, 19 yaşında. Kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başlayan Çetin, 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona erdi.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 16:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Şahverdi Çetin'i gündemine aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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