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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Kartal'dan Almanya çıkarması! 19'luk yıldız...

'i gündemine aldı!

Beşiktaş Şahverdi Çetin'i gündemine aldı!

Sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon için girişimlerini hızlandıran , ilk transferini N'Sakala'yı kadrosuna katarak duyurmuştu. Girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların son olarak Alman ekiplerinden E. Frankfurt forması giyen 'i listesine aldığı öğrenildi.

transferde rotayı 'ya kırdı. Siyah-beyazlıların gelecek vaad eden bir ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın Eintract Frakfurt kulübüyle sözleşmesi sona eren 'i renklerine bağlamak istediğini duyurdu.

Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapabiliyor. Şahverdi Çetin, en son Almanya U18 ile de yeşil sahalarda boy gösterdi.

ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?

Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen genç futbolcu, 19 yaşında. Kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başlayan Çetin, 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon ile sözleşmesi sona erdi.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 16:36
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