Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!

yönetiminde gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan , rotasyonu bol ve iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Orta saha, stoper, sağ bek ve forvet için takviye yapacak olan Beşiktaş'ın listesinde birçok isim yer alıyor. Son dakika haberlerine göre o listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

BERNARD MENSAH

Transferin gözde isimlerinden biri olan için Galatasaray ile Beşiktaş kıyasıya bir rekabet halinde. İki kulüp tarafından teklifler iletildi ve Kayserispor'un kararı bekleniyor.

MICHAEL OLUNGA

Japonya ekibi Kashiwa Reysol forması giyen Michael Olunga'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Kenyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Olunga 1 maçta 8 gol atarak dünya gündemine oturmuştu.

LEMINA

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Yönetim ve teknik heyet Lemina önerisini görüşecek. Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.

BAGHDAD BOUNEDJAH

Beşiktaş, Al Sadd'da forma giyen 'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

IVAN MARTIC

Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Craiova'dan ayrılan ve boşta olan İsviçreli oyuncu Ivan Martic'i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar bu futbolcuya 500 bin Euro'dan 2 yıllık teklifte bulundu.

ZE LUIS

Transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan Porto'nun yıldız golcüsü Ze Luis menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilmişti. Maddi olarak zor günler geçiren Porto, oyuncuyu Beşiktaş'a kiralayıp Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermesini bekleyecek. Bu hamle ile oyuncunun piyasa değerini yükseltmeyi hedefleyen Portekiz temsilcisi oyuncuyu satarak elden kaçırmak istemiyor.

BRUNO PERES

Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı.

RICK KARSDORP

Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini İtalya'da buldu. Rotasyonda kendisşne yer bulmakta zorlanan Karsdorp için kiralama teklifi yapılacak.

BALOTELLI

İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan futbolcu için son kararı verecek. Ancak, İtalyan forvetin menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerlemeye devam ederken, ülke basını da tecrübeli forvetin Beşiktaş'a gitmesinin kendisi açısından en doğru olacağı konusunda hemfikir. 30 yaşına basan için Beşiktaş yönetimi senelik 2 milyon euro'luk bir teklif yapmış ve beklemeye geçmişti.

DALER KUZYAEV

Mohamed Elneny ile yolların ayrılmasının ardından orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Zenit ile sözleşmesi sona eren 'e talip olduğu öne sürüldü.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 12:40
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