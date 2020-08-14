Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!

Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, rotasyonu bol ve iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Orta saha, stoper, sağ bek ve forvet için takviye yapacak olan Beşiktaş'ın listesinde birçok isim yer alıyor. Son dakika transfer haberlerine göre o listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
BERNARD MENSAH
Transferin gözde isimlerinden biri olan Bernard Mensah için Galatasaray ile Beşiktaş kıyasıya bir rekabet halinde. İki kulüp tarafından teklifler iletildi ve Kayserispor'un kararı bekleniyor.
MICHAEL OLUNGA
Japonya ekibi Kashiwa Reysol forması giyen Michael Olunga'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Kenyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Olunga 1 maçta 8 gol atarak dünya gündemine oturmuştu.
LEMINA
Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Yönetim ve teknik heyet Lemina önerisini görüşecek. Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.
BAGHDAD BOUNEDJAH
Beşiktaş, Al Sadd'da forma giyen Baghdad Bounedjah'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
IVAN MARTIC
Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Craiova'dan ayrılan ve boşta olan İsviçreli oyuncu Ivan Martic'i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar bu futbolcuya 500 bin Euro'dan 2 yıllık teklifte bulundu.
ZE LUIS
Transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan Porto'nun yıldız golcüsü Ze Luis menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilmişti. Maddi olarak zor günler geçiren Porto, oyuncuyu Beşiktaş'a kiralayıp Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermesini bekleyecek. Bu hamle ile oyuncunun piyasa değerini yükseltmeyi hedefleyen Portekiz temsilcisi oyuncuyu satarak elden kaçırmak istemiyor.
BRUNO PERES
Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan Bruno Peres ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı.
RICK KARSDORP
Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini İtalya'da buldu. Rotasyonda kendisşne yer bulmakta zorlanan Karsdorp için kiralama teklifi yapılacak.
BALOTELLI
İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan futbolcu için son kararı Sergen Yalçın verecek. Ancak, İtalyan forvetin menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerlemeye devam ederken, ülke basını da tecrübeli forvetin Beşiktaş'a gitmesinin kendisi açısından en doğru olacağı konusunda hemfikir. 30 yaşına basan Mario Balotelli için Beşiktaş yönetimi senelik 2 milyon euro'luk bir teklif yapmış ve beklemeye geçmişti.
DALER KUZYAEV
Mohamed Elneny ile yolların ayrılmasının ardından orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'e talip olduğu öne sürüldü.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 12:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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