Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.