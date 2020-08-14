Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah beyazlılar, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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