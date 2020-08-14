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14 Ağustos 2020, Cuma
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salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

, hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah beyazlılar, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

, hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

  1. 14.08.2020
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