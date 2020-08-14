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14 Ağustos 2020, Cuma
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Kara 'a rekortmen golcü! 'dan geliyor

Kara Kartal'a rekortmen golcü! Japonya'dan geliyor

'ın yerine forvet arayışlarına devam eden , ’da Kashiwa forması giyen ile temasa geçti. 1.93 boyunda ve 26 yaşındaki başarılı forvet bir maçta 8 gol atarak rekor kırdı.

Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte golcü arayışlarına hız veren , rotasını 'ya çevirdi. 'ta gündeme gelen son isim Japonya'da forması giyen oldu. Siyah-beyazlıların Japonya'daki performansıyla dikkatleri çeken Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla Lens kulübünün ilgilendiğini aktarırken, Goal ise ise Olunga'yı Beşiktaş'ın istediğini yazdı.

Avrupa'da daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018'in yaz aylarında ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu. 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa'nın Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı. Bu sezona da etkili başlayan Kenyalı golcü, 5-1 kazanılan Vegalta Sendai maçında hat-trick yapmayı başarmıştı.

BONSERVİS BEDELİ 900 BİN EURO
Teknik direktör 'ın bitirici forvet istediği ve yönetime hakkında olumlu rapor verdiği Michael Olunga'nın 900 bin euro gibi bir bonservis bedeli bulunuyor. Kenyalı forvet, milli takımında da 23 maçta 11 gol atma başarısını gösterdi.

113 MAÇTA 77 GOLE KATKI!
Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Michael Olunga 113 karşılaşmaya çıkıp 60 gol, 17 asist üreterek toplamda 77 gole direkt etki etti. Bu periyotta 11 kez sarı kartla cezalandırılan başarılı forvet, hiç kırmızı kart görmedi.

  1. 14.8.2020
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