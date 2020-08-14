Kara Kartal'a rekortmen golcü! Japonya'dan geliyor

Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte golcü arayışlarına hız veren Kartal, rotasını Japonya'ya çevirdi. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Japonya'da Kashiwa Reysol forması giyen Michael Olunga oldu. Siyah-beyazlıların Japonya'daki performansıyla dikkatleri çeken Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla Lens kulübünün ilgilendiğini aktarırken, Goal ise ise Olunga'yı Beşiktaş'ın istediğini yazdı.

Avrupa'da daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018'in yaz aylarında Çin ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu. 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa'nın Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı. Bu sezona da etkili başlayan Kenyalı golcü, 5-1 kazanılan Vegalta Sendai maçında hat-trick yapmayı başarmıştı.

BONSERVİS BEDELİ 900 BİN EURO

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bitirici forvet istediği ve yönetime hakkında olumlu rapor verdiği Michael Olunga'nın 900 bin euro gibi bir bonservis bedeli bulunuyor. Kenyalı forvet, milli takımında da 23 maçta 11 gol atma başarısını gösterdi.

113 MAÇTA 77 GOLE KATKI!

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Michael Olunga 113 karşılaşmaya çıkıp 60 gol, 17 asist üreterek toplamda 77 gole direkt etki etti. Bu periyotta 11 kez sarı kartla cezalandırılan başarılı forvet, hiç kırmızı kart görmedi.