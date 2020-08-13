Jeremain Lens: Şampiyonlar Ligi'ne gitmeliyiz
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Jeremain Lens, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Hollandalı kanat oyuncusu, önce PAOK'u eleyip daha sonra da diğer rakipleri geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Jeremain Lens, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Sezon başını değerlendiren Lens, "Şu ana kadar 3 idman yaptık, herkesin fit kalması ve sakatlığın olmaması öncelik. Düşük tempoda başladık ama giderek tempomuz artacaktır" dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMELİYİZ"
Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemine değinen Lens, "Geçen sezon sonunda en azından Avrupa Kupaları'na katıldığımız için memnunuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak takımın da ekonomik olarak iyi bir geliri olacak. 3 maç kazanmamız lazım. İlk maçı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. PAOK maçı zor olacak, kazanıp bu turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"
Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını da değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Türkiye Ligi hep 18 takımla oynanmıştı. 21 takım demek, fazladan 6 maç demek. Karar bu ve bunu değiştiremeyeceğiz. Türkiye Kupası da var üstüne, fazladan maç oynayacağız. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Ben şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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