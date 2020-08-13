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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Lens'ten flaş Devler Ligi yorumu!

: 'ne gitmeliyiz

Jeremain Lens: Şampiyonlar Ligi'ne gitmeliyiz

'ın yıldız futbolcusu , öncesinde açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Hollandalı kanat oyuncusu, önce 'u eleyip daha sonra da diğer rakipleri geçerek 'ne katılmak istediklerini söyledi. İşte detaylar...

hazırlıklarını sürdüren 'ta , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sezon başını değerlendiren Lens, "Şu ana kadar 3 idman yaptık, herkesin fit kalması ve sakatlığın olmaması öncelik. Düşük tempoda başladık ama giderek tempomuz artacaktır" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMELİYİZ"

'ne katılmanın önemine değinen Lens, "Geçen sezon sonunda en azından Avrupa Kupaları'na katıldığımız için memnunuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak takımın da ekonomik olarak iyi bir geliri olacak. 3 maç kazanmamız lazım. İlk maçı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. maçı zor olacak, kazanıp bu turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

'in 21 takımla oynanmasını da değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, " Ligi hep 18 takımla oynanmıştı. 21 takım demek, fazladan 6 maç demek. Karar bu ve bunu değiştiremeyeceğiz. Türkiye Kupası da var üstüne, fazladan maç oynayacağız. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Ben şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.

  1. 13.08.2020
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