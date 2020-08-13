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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'ta mesaisi sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi sürüyor

, hazırlıklarına Ümraniye ’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda çalışmalar yarın yapılacak çift idmanla sürecek.

Basına kapalı yapılan yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 13.08.2020
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