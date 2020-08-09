Bırakmam seni bugün 22.00’de

12 Haziran'da başlayan kampanyaya şu ana kadar SMS, havale-eft ve posta çeki gibi kanallarla 268 bin 753 adet destekle 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu yapacağı program 22.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.