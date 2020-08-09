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09 Ağustos 2020, Pazar
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Bırakmam seni bugün 22.00’de

Bırakmam seni bugün 22.00’de

Bırakmam Seni kampanyası çerçevesinde bugün Vodafone Park'ta canlı yayın organizasyonu düzenleyecek olan 'ta yönetim, iş adamları ve taraftarların, önemli bir destek vereceğine inanıyor.

12 Haziran'da başlayan kampanyaya şu ana kadar SMS, havale-eft ve posta çeki gibi kanallarla 268 bin 753 adet destekle 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. 'ın sunuculuğunu yapacağı program 22.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.

  1. 9.8.2020
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