Beşiktaş Necip Uysal ile devam dedi!
Yeni sezon için kolları sıvayan ekiplerden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollar resmen ayrılmıştı. Kadrodaki bazı isimler için de yeni kararlar alan siyah-beyazlılar Necip Uysal ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Tecrübeli oyuncu mevcut sözleşmesinde indirime gitmeyi kabul etti.
Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ntv Spor'un haberine göre; Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar takım kaptanlarından Necip Uysal ile sözleşme yeniledi.
29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan mukavelesi önümüzdeki sezon bitecek olan Kartal'da yönetim kurulunun yeni şartlarda yaptığı teklifi kabul eden Necip, 3 yıllık mukaveleye imza attı.
Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.
29 yaşındaki futbolcu yıllık ücretinde yaptığı indirimin yanı sıra geride kalan sezon alacaklarının bir bölümünden de feragat etti. 2004'te Beşiktaş alt yapısına katılam Necip, 2009'da A takıma yükseldi. 11 yıldır siyah beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta görev yaptı.
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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