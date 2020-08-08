Beşiktaş Necip Uysal ile devam dedi!

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ntv Spor'un haberine göre; Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar takım kaptanlarından Necip Uysal ile sözleşme yeniledi.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan mukavelesi önümüzdeki sezon bitecek olan Kartal'da yönetim kurulunun yeni şartlarda yaptığı teklifi kabul eden Necip, 3 yıllık mukaveleye imza attı.

Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.

29 yaşındaki futbolcu yıllık ücretinde yaptığı indirimin yanı sıra geride kalan sezon alacaklarının bir bölümünden de feragat etti. 2004'te Beşiktaş alt yapısına katılam Necip, 2009'da A takıma yükseldi. 11 yıldır siyah beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta görev yaptı.