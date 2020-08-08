Beşiktaş Necip Uysal ile devam dedi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş O isim feda dedi! Kartal'dan 3 yıllık imza...

ile devam dedi!

Beşiktaş Necip Uysal ile devam dedi!

için kolları sıvayan ekiplerden 'ta ve ile yollar resmen ayrılmıştı. Kadrodaki bazı isimler için de yeni kararlar alan siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Tecrübeli oyuncu mevcut sözleşmesinde indirime gitmeyi kabul etti.

Geçtiğimiz sezon ile yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürmek isteyen 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ntv Spor'un haberine göre; ve ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar takım kaptanlarından ile sözleşme yeniledi.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan mukavelesi önümüzdeki sezon bitecek olan 'da yönetim kurulunun yeni şartlarda yaptığı teklifi kabul eden Necip, 3 yıllık mukaveleye imza attı.

Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.

29 yaşındaki futbolcu yıllık ücretinde yaptığı indirimin yanı sıra geride kalan sezon alacaklarının bir bölümünden de feragat etti. 2004'te Beşiktaş alt yapısına katılam Necip, 2009'da A takıma yükseldi. 11 yıldır siyah beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta görev yaptı.

  1. 08.08.2020
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