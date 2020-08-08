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Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi! Yıldız ismi istiyorlar ve...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Mali açıdan rahatlamak isteyen ve bu sebeple yıldız isimleri satmaya onay veren siyah beyazlılara İngiltere'den müjde geldi. Buna göre o teknik adam, Kartal'ın yıldızını istiyor! İşte detaylar...
8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:32
Güncelleme: 08.08.2020 11:45
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Beşiktaş'ın ekonomik tedbirler kapsamında satış listesine koyduğu Domagoj Vida'ya İngiliz ekibi West Bromwich Albion talip oldu.
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Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayarak Premier Lig'e yükselen lacivert beyazlıların menajeri Slaven Biliç'in, Hırvatistan Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Vida'yı çok istediği öğrenildi.
Bunun üzerine West Bromwich yöneticileri, Beşiktaşlı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundular.
Taraflar arasındaki ilk görüşmede Beşiktaş cephesi, Hırvat futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
Hürriyet'in haberine göre, West Bromwich yöneticileri bonservis ücreti konusunda düşüneceklerini belirtirken siyah beyazlılara takas konusundaki fikirlerini de sordular.