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Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi! Yıldız ismi istiyorlar ve...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Mali açıdan rahatlamak isteyen ve bu sebeple yıldız isimleri satmaya onay veren siyah beyazlılara İngiltere'den müjde geldi. Buna göre o teknik adam, Kartal'ın yıldızını istiyor! İşte detaylar...

8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:32 Güncelleme: 08.08.2020 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





