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09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş 29’luk Ze Luis askıya alındı!

29’luk askıya alındı!

29’luk Ze Luis askıya alındı!

Siyah-beyazlıların santrfor adayları arasında yer alan Porto'nun 29 yaşındaki futbolcusu 'in hem şu an için 'de oynamak istememesi hem de Portekiz kulübünün kiralıktan önce bonservis kazanma isteği nedeniyle bu şimdilik askıya alınmış durumda.

Siyah-beyazlıların santrfor adayları arasında yer alan Porto'nun 29 yaşındaki futbolcusu 'in hem şu an için 'de oynamak istememesi hem de Portekiz kulübünün kiralıktan önce bonservis kazanma isteği nedeniyle bu şimdilik askıya alınmış durumda.

  1. 9.8.2020
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