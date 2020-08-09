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09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Akpom’da 'Bonservis' çıkmazı

Akpom’da 'Bonservis' çıkmazı

Akpom’da 'Bonservis' çıkmazı

Teknik direktör 'ın istediği forvet adaylarından biri olan Chuba Akpom için de ekibi ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

ilk etapta 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralamak isterken, bonservis konusunda ısrarını sürdürünce durum değişti. Satıştan İngiliz Premier Lig kulübü 'e pay vereceği için rakamı yüksek tutmaya çalışan PAOK ile görüşmeler devam ediyor.

  1. 9.8.2020
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