Kara Kartal sahaya indi
Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. Yeni sezon öncesi ilk antrenmanı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da takip etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman taktik ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da takip etti. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün 11.30 ve 18.00'de yapılacak idmanlarla devam edecek.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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