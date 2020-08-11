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11 Ağustos 2020, Salı
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sahaya indi

Kara Kartal sahaya indi

dün yaptığı antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. öncesi ilk antrenmanı yönetim kurulu üyesi Kocadağ da takip etti.

Ümraniye 'nde yönetiminde yapılan antrenman taktik ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı. öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı yönetim kurulu üyesi Kocadağ da takip etti. , yeni sezon hazırlıklarına bugün 11.30 ve 18.00'de yapılacak idmanlarla devam edecek.

  1. 11.8.2020
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