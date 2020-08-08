Beşiktaş Furkan Haltalı ve Sadık Emir Kabaca ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Beşiktaş ve ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Furkan Haltalı ve Sadık Emir Kabaca ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı

ING Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta transferler devam ediyor. Siyah-beyazlılar, iki genç basketbolcu ve ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Takımı, iki genç basketbolcu ve 'yı kadrosuna kattı.

Her iki basketbolcu ile de 3'er yıllık sözleşme imzalandı.

FURKAN HALTALI KİMDİR?
2 Aralık 2002 doğumlu olan Furkan Haltalı, 207 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır.

Basketbol kariyerine 2017-2018 sezonunda ile başlayan Furkan Haltalı, ilk sezonunda 6 maçta süre aldıktan sonra 2018-2019 sezonunda 21 karşılaşmada sahada yer aldı ve 3.3 sayı, 3 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda ile 2 lig maçına çıkan genç pivot; 12.5 sayı ve 9 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir performans sergiledi.

da göz dolduran Furkan Haltalı 67 kez Ay-Yıldızlı formayı giyme başarısı gösterdi.

Furkan Haltalı 2020-2021 sezonunda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



SADIK EMİR KABACA KİMDİR?
13 Aralık 2000 doğumlu olan Sadık Emir Kabaca 208 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev almaktadır.

Kariyerine 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Sadık Emir Kabaca, bir sonraki sezon (2017-2018) Bandırma ekibiyle 35 maça çıktı ve 3.1 sayı, 1.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı forması altında 30 maçta görev alan genç basketbolcu; 5.9 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 12 maça çıkan başarılı uzun; 2.8 sayı ve 1.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

36 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Sadık Emir Kabaca, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 08.08.2020
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