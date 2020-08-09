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09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş için hazır kıta! İsviçreli yıldız 'Gel' çağrısını bekliyor

için hazır kıta

Kevin Bua Beşiktaş için hazır kıta

Yeni sezonda hem maliyetleri düşürmek hem de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren yönetimi, Basel'le mukavelesi sona eren ile her konuda anlaştı. İsviçreli yıldız ‘gel’ çağrısını bekliyor.

İsviçreli oyuncunun önümüzdeki hafta 'a gelip, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sol açıkta ve orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayabilen Bua'nın transferinin, teknik direktör 'ın isteği üzerine gerçekleştiği de belirtildi. 26 yaşındaki İsviçreli oyuncu, Basel'le çıktığı 100 lig maçında 20 gol atma başarısı gösterirken, 26 da asist yaptı. Oyuncunun daha önce izleme ekibi tarafından takip edildiği ve olumlu rapor verildiği belirtildi.


  1. 9.8.2020
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