Yeni sezonda hem maliyetleri düşürmek hem de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Basel'le mukavelesi sona eren Kevin Bua ile her konuda anlaştı. İsviçreli yıldız ‘gel’ çağrısını bekliyor.
İsviçreli oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sol açıkta ve orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayabilen Bua'nın transferinin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine gerçekleştiği de belirtildi. 26 yaşındaki İsviçreli oyuncu, Basel'le çıktığı 100 lig maçında 20 gol atma başarısı gösterirken, 26 da asist yaptı. Oyuncunun daha önce Beşiktaş izleme ekibi tarafından takip edildiği ve olumlu rapor verildiği belirtildi.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kevin Bua Beşiktaş için hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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