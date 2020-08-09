Kevin Bua Beşiktaş için hazır kıta

İsviçreli oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sol açıkta ve orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayabilen Bua'nın transferinin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine gerçekleştiği de belirtildi. 26 yaşındaki İsviçreli oyuncu, Basel'le çıktığı 100 lig maçında 20 gol atma başarısı gösterirken, 26 da asist yaptı. Oyuncunun daha önce Beşiktaş izleme ekibi tarafından takip edildiği ve olumlu rapor verildiği belirtildi.



