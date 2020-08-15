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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Şahverdi operasyonu

Şahverdi operasyonu

, genç futbolcularla görüşmelerine ara vermeden devam ediyor.Siyah-beyazlılar gelecek vaad eden bir ismi daha kadrosuna katmaya yakın. Beşiktaş'ın, ile sözleşmesi sona eren 'i renklerine bağlamak istediği örenildi.

, genç futbolcularla görüşmelerine ara vermeden devam ediyor.Siyah-beyazlılar gelecek vaad eden bir ismi daha kadrosuna katmaya yakın. Beşiktaş'ın, ile sözleşmesi sona eren 'i renklerine bağlamak istediği örenildi. Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapabiliyor. Şahverdi Çetin, en son U18 ile de yeşil sahalarda boy gösterdi.
  1. 15.8.2020
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