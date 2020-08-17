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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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gece imzaya geldi

Mensah gece imzaya geldi

'ın Kayseri- spor'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak anlaştığı , dün gece 'a geldi. Ganalı orta sahanın bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı belirtildi.

'da oturacağı yer için de ev bakmaya başlayan 'ın bugün ya da yarından itibaren de idmanlara çıkacağı gelen haberler arasında.

'G.SARAY 10 DA VERSE OLMAZ'
Başkanı , Mensah transferinde son noktayı koydu. Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Biz 'a söz verdik. Beşiktaş'a Mensah transferinde bir sözümüz var. 10 milyon euro da verse bu iş olmaz" ifadelerini kullandı.

  1. 17.8.2020
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