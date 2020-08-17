Mensah gece imzaya geldi

İstanbul'da oturacağı yer için de ev bakmaya başlayan Mensah'ın bugün ya da yarından itibaren de idmanlara çıkacağı gelen haberler arasında.



'G.SARAY 10 DA VERSE OLMAZ'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mensah transferinde son noktayı koydu. Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Biz Beşiktaş'a söz verdik. Beşiktaş'a Mensah transferinde bir sözümüz var. Galatasaray 10 milyon euro da verse bu iş olmaz" ifadelerini kullandı.