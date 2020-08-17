Mensah gece imzaya geldi
Beşiktaş'ın Kayseri- spor'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak anlaştığı Mensah, dün gece İstanbul'a geldi. Ganalı orta sahanın bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı belirtildi.
İstanbul'da oturacağı yer için de ev bakmaya başlayan Mensah'ın bugün ya da yarından itibaren de idmanlara çıkacağı gelen haberler arasında.
'G.SARAY 10 DA VERSE OLMAZ'
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mensah transferinde son noktayı koydu. Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Biz Beşiktaş'a söz verdik. Beşiktaş'a Mensah transferinde bir sözümüz var. Galatasaray 10 milyon euro da verse bu iş olmaz" ifadelerini kullandı.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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