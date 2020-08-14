Beşiktaş ile anılan Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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ile anılan kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? ?

Beşiktaş ile anılan Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında?

yönetiminde gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan , gurbetçi oyuncu ile ilgileniyor. Peki, Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? ?

'ın listesinde yer alan son isim gurbetçi futbolcu oldu.

ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?

Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen Şahverdi Çetin, kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başladı. 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon ile sözleşmesi sona erdi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Şahverdi Çetin 82 mücadelede 19 gol 9 asist ile oynadı.

  1. 14.08.2020
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