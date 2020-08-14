Beşiktaş ile anılan Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında?
Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, gurbetçi oyuncu Şahverdi Çetin ile ilgileniyor. Peki, Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında?
Beşiktaş'ın listesinde yer alan son isim gurbetçi futbolcu Şahverdi Çetin oldu.
ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?
Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen Şahverdi Çetin, kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başladı. 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona erdi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Şahverdi Çetin 82 mücadelede 19 gol 9 asist ile oynadı.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ile anılan Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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