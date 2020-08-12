Son dakika: Beşiktaş Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson konusunda mutlu sona vardı.
Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalarken, rakamlar da belli oldu.
Buna göre Atiba Hutchinson, gelecek sezon Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti ücret ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 12:56
- Son dakika: Beşiktaş Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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