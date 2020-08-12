Son dakika: Beşiktaş Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson konusunda mutlu sona vardı.

Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalarken, rakamlar da belli oldu.

Buna göre Atiba Hutchinson, gelecek sezon Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti ücret ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.