Son dakika: Beşiktaş Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta mutlu son! Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı

Son dakika: ile anlaşmaya vardı

Son dakika: Beşiktaş Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcusu ve kaptanı ile yeniden anlaşmaya vardı.

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, taraftarların adeta sevgilisi haline gelen konusunda mutlu sona vardı.

Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalarken, rakamlar da belli oldu.

Buna göre Atiba Hutchinson, gelecek sezon Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti ücret ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 12:56
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