Şampiyonlar Ligi için geliyor! Yıldız kaleci Beşiktaş'a - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Şampiyonlar Ligi için geliyor! Yıldız kaleci 'a

Şampiyonlar Ligi için geliyor! Yıldız kaleci Beşiktaş'a

'ın 4 maç sonunda Şampiyonlar Ligine kalma ihtimalinin doğması transferde rotasının bir anda değişmesine neden oldu. Karius’un ayrılmasının ardından 1 numara arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar ’de kiralık oynayan ile temasta.

1 numara arayışlarını hız veren siyah- beyazlılar, 'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ve 1.95 boyundaki kaleci ile temas kuruldu. Oyuncunun menajeri Miguel Alfaro, 'ın teklifini araya G.Saray'ı da katarak, "Beşiktaş ve G.Saray'ın bir kaleci aradığını biliyoruz. İkisi de önemli bir seçenek. Şampiyonlar Ligi'nin bitiminden sonra bonservisini elinde bulunduran Sevilla ile konuşacağız. Türk takımlarıyla tanışmak büyük bir ilerleme olabilir. Onun için iyi bir hedef olabilir" diye konuştu. PSG'nin opsiyon hakkını kullanmayacağı Rico'nun da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi için tercih ettiği bildirildi.

  1. 11.8.2020
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