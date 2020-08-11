Şampiyonlar Ligi için geliyor! Yıldız kaleci Beşiktaş'a
Beşiktaş'ın 4 maç sonunda Şampiyonlar Ligine kalma ihtimalinin doğması transferde rotasının bir anda değişmesine neden oldu. Karius’un ayrılmasının ardından 1 numara arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar PSG’de kiralık oynayan Sergio Rico ile temasta.
1 numara arayışlarını hız veren siyah- beyazlılar, PSG'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ve 1.95 boyundaki kaleci Sergio Rico ile temas kuruldu. Oyuncunun menajeri Miguel Alfaro, Beşiktaş'ın teklifini araya G.Saray'ı da katarak, "Beşiktaş ve G.Saray'ın bir kaleci aradığını biliyoruz. İkisi de önemli bir seçenek. Şampiyonlar Ligi'nin bitiminden sonra bonservisini elinde bulunduran Sevilla ile konuşacağız. Türk takımlarıyla tanışmak büyük bir ilerleme olabilir. Onun için iyi bir hedef olabilir" diye konuştu. PSG'nin opsiyon hakkını kullanmayacağı Rico'nun da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi için tercih ettiği bildirildi.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonlar Ligi için geliyor! Yıldız kaleci Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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